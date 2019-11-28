Типография ООО РПК “Виконта”

О КОМПАНИИ

Рекламно-производственная компания «Виконта» работает на рынке полиграфических услуг с 2000 года (до 2012 года в составе Группы компаний «Энергохимсервис»).

С 2002 года производственная база располагается в Ярославской области, что позволяет значительно снизить стоимость продукции без ущерба качества. 2007 год. Запущена линия по производству двух-трех слойного гофрокартона (профиль В, Е). 2013 год. Произведена модерация оборудования, расширен парк печатных и вырубных машин. 2014 год. В нашем Московском офисе начало работать Конструкторское бюро, созданное для разработки и проектирования упаковки из картона и пластика, изготовления малых и срочных тиражей. Наличие планшетного режущего плоттера — MIMAKI позволяет нам оперативно изготавливать высококачественные макеты (образцы) коробок, шоубоксов и других видов продукции.

Опыт работы ООО «Виконта» на российском рынке – более 17 лет.