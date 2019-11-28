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Типография ООО РПК “Виконта”

Работаем на рынке полиграфических услуг с 2000 года
(до 2012 года в составе Группы компаний "Энергохимсервис").

ПРОДУКЦИЯ

Упаковка
Корпоративная продукция
POS-материалы
Малые тиражи

О КОМПАНИИ

Рекламно-производственная компания «Виконта» работает на рынке полиграфических услуг с 2000 года (до 2012 года в составе Группы компаний «Энергохимсервис»).

С 2002 года производственная база располагается в Ярославской области, что позволяет значительно снизить стоимость продукции без ущерба качества. 2007 год. Запущена линия по производству двух-трех слойного гофрокартона (профиль В, Е). 2013 год. Произведена модерация оборудования, расширен парк печатных и вырубных машин. 2014 год. В нашем Московском офисе начало работать Конструкторское бюро, созданное для разработки и проектирования упаковки из картона и пластика, изготовления малых и срочных тиражей. Наличие планшетного режущего плоттера — MIMAKI позволяет нам оперативно изготавливать высококачественные макеты (образцы) коробок, шоубоксов и других видов продукции.

Опыт работы ООО «Виконта» на российском рынке – более 17 лет.

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Наклейки: надсечка, вырубка (на вылет), наклейки с заливкой смолой

Коробки премиум, переплётный картон, лайнер бумага, печать 4+0, ламинация софт тач, УФ лак выборочный, вставка вкладыша из кальки, трафаретная печать 1+0

Квартальный календарь с индивидуальным блоком, подложки из переплётного картона 1,5мм с кашировкой лайнера 4+0+матовая ламинация + УФ лак выборочный, навивка на чёрную пружину

Меню с оригинальным скреплением (сверление + вставка резинки)

Пакеты из картона 210г, печать 4+0 + матовая ламинация, различные цвета верёвочных ручек 6мм (в зависимости от региона Заказчика)

Ежедневники А5 с прямоугольными и со скруглёнными углами, нанесение - блинтовое тиснение

Каталог обложка дизайнерская бумага, печать 2+0 (трафарет). скрепление на 3 болта

Коробки-чемоданчики из МГК с кашировкой, печать на лайнере 4+0 + ламинация

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